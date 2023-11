F1 : Fiasco pour Leclerc, Ferrari passe aux aveux

Arnaud De Kanel

Charles Leclerc est décidément maudit. Souvent victime de mésaventures, le Monégasque a de nouveau fait parler de lui pour sa malchance ce dimanche au Brésil en perdant le contrôle de sa Ferrari pendant le tour de formation, provoquant ainsi son abandon avant même le départ. Frédéric Vasseur a expliqué ce qu'il s'était passé.

La malédiction poursuit Charles Leclerc. Considéré par certains comme le pilote le plus malchanceux de la grille, le Monégasque a fait honneur à sa réputation dimanche lors du Grand Prix du Brésil. Le pilote a encastré sa Ferrari dans le mur avant même le départ de la course, durant le tour de formation. Directeur de La Scuderia , Frédéric Vasseur a donné des explications au fiasco.

F1 : Départ important chez Mercedes, Hamilton réagit https://t.co/s5GFuolK1u pic.twitter.com/yeLH7AO7cy — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

«Charles a rencontré un problème avec l’un de nos systèmes»

L'accident de Charles Leclerc est bien lié à une perte d’alimentation hydraulique. « Durant le tour de formation, Charles a rencontré un problème avec l’un de nos systèmes qui a entraîné une perte d’alimentation hydraulique, ce qui signifie qu’il n’avait ni direction assistée ni commande de boîte de vitesses. Malheureusement, cela signifie qu’il n’aurait rien pu faire pour contrôler la voiture et éviter de partir en tête-à-queue contre le mur », a précisé Frédéric Vasseur dans des propos relayés par Nextgen-Auto . La déception est grande dans le garage Ferrari.

Charles Leclerc perd la direction assistée dans le tour de formation et est contraint à l'abandon avant même le début de la course 🤯#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/I19LH1EvvQ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 5, 2023

Les regrets de Vasseur