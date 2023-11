F1 : Polémique à Las Vegas, Ferrari vide son sac

Hugo Chirossel

Alors que sa monoplace a été endommagée par une plaque d'égout lors des essais libres à Las Vegas, Carlos Sainz a malgré tout été sanctionné. Deuxième des qualifications, le pilote de Ferrari a écopé d’une pénalité de 10 places et partira donc 12e sur la grille de départ. Une sanction incompréhensible pour l’Espagnol, qui accuse les autres écuries d’avoir fait pression.

Ferrari aurait pu occuper les deux premières places sur la grille de départ dimanche, lors du Grand Prix de Las Vegas. Mais c’est finalement Max Verstappen qui s’élancera juste derrière Charles Leclerc. S’il a terminé deuxième des qualifications, Carlos Sainz ne partira que 12e. En effet, le pilote espagnol a écopé d’une pénalité de 10 places après l’incident survenu vendredi lors des essais libres.

«Je suis simplement déçu»

« Il y avait clairement un problème de sécurité sur la piste. Ce problème a détruit ma voiture. Mes mécaniciens ont dû consacrer cinq heures à assembler une toute nouvelle voiture et cela va nous coûter des millions d’euros en pièces ! En plus de cela, nous écopons d’une pénalité de 10 places sur la grille pour quelque chose pour lequel nous n’avons rien à voir. Je suis simplement déçu », a déclaré Carlos Sainz après la séance de qualification, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « En même temps, je ne suis pas surpris, car il y a eu de nombreux cas cette année où je pense que le sport a prouvé qu’il pouvait faire beaucoup mieux. Je suis surpris que l’instance dirigeante (la FIA) n’ait pas le pouvoir, en cas de force majeure, d’annuler des pénalités dans ce genre de situation où il est si clair que c’est quelque chose qui échappe complètement au contrôle de l’équipe, au contrôle du pilote. Les règles, l’instance dirigeante, les équipes – je ne sais pas, j’attendais plus du sport dans cette situation . »

«Il y a eu des équipes rivales qui ont fait pression pour que j’obtienne une pénalité»