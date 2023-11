F1 : Max Verstappen est «au bout du rouleau» !

Pierrick Levallet

Vainqueur du Grand Prix de Las Vegas ce dimanche, Max Verstappen a lâché une pique sur la course aux Etats-Unis. Cela n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde, et Jos Verstappen n'avait pas manqué de le recadrer. Suite à cela, certains estiment que le triple champion du monde est éreinté par cette saison qui touche à sa fin.

Déjà sacré champion du monde, Max Verstappen continue néanmoins de rafler les victoires. Le Néerlandais s’est imposé à Las Vegas ce dimanche, devant Charles Leclerc et Sergio Pérez. Le pilote de Red Bull ne cesse de dominer le championnat. Mais malgré son succès, Max Verstappen n’a pas hésité à lâcher une petite pique sur le Grand Prix de Las Vegas.

F1 : Verstappen roi à Las Vegas, Hamilton et Schumacher en danger https://t.co/euFVDOA9LZ pic.twitter.com/WdXjrTcjrn — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Verstappen s'est lâché après sa victoire à Las Vegas

« Je pense que Monaco, c'est comme la Ligue des Champions, ici c'est la ligue nationale » avait notamment lâché le pilote de Red Bull après la course. Jos Verstappen n’avait alors pas manqué de recadrer son fils, comme il avait pu l’expliquer. Mais la déclaration du triple champion du monde n’a néanmoins pas plu à tout le monde. Certains estiment notamment que Max Verstappen est épuisé par cette saison de F1.

«Parfois je comprends ses positions et parfois non»