F1 : Verstappen s’est fait recadrer à Las Vegas

Hugo Chirossel

S’il s’y est imposé dimanche devant Charles Leclerc et Sergio Pérez, Max Verstappen n’est pas un grand fan de Las Vegas. Le Néerlandais a critiqué à plusieurs reprises les festivités qui accompagnaient ce Grand Prix ainsi que son circuit. Des propos qui n’ont pas plu à son père, Jos Verstappen, et ce dernier lui a fait savoir.

« Je pense que Monaco, c'est comme la Ligue des Champions, ici c'est la ligue nationale . » Max Verstappen a remporté son 18e Grand Prix sur 21 possibles dimanche dernier, mais il n’a pas vraiment apprécié son week-end passé à Las Vegas. À plusieurs reprises, le triple champion du monde en titre a été très critique envers ce GP, que ce soit en ce qui concerne son ambiance ou bien le circuit en lui-même.

«J’en ai parlé à Max plusieurs fois ce week-end»

Des propos qui ont fait réagir son père, Jos Verstappen. Ce dernier a indiqué en avoir discuté plusieurs fois avec lui au cours du week-end. « Vous pouvez toujours dire certaines choses mais dans certains cas, il faut aussi être un peu plus délicat. J’en ai parlé à Max plusieurs fois ce week-end. Parfois, il en a besoin. Je crois qu’il en a assez de voir trop de monde dans les paddocks, trop de marketing, trop de choses surfaites. Et il est fatigué comme tout le monde par cette longue saison », a déclaré le père de Max Verstappen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«On ne peut pas envoyer tout balancer comme ça»