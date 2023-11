Révolution en F1, Red Bull dégoupille

Benjamin Labrousse

Après 1981 et 1982, Las Vegas était de retour au sein du calendrier du championnat du monde. Mais le week-end dernier, tout ne s’est pas passé comme prévu en Californie alors que de nombreux problèmes ont retardé les échéances. Selon Christian Horner, la FIA doit absolument apprendre de ses erreurs alors que le Grand Prix de Las Vegas sera de retour l’année prochaine.

Un potentiel fiasco. Si la course de dimanche a offert un véritable spectacle aux amateurs de Formule 1, l’organisation ainsi que la tenue de ce Grand Prix de Las Vegas a rapidement vrillé au cauchemar. Alors que la première séance d’essais libres a été perturbée par une plaque d’égout ayant endommagé les monoplaces d’Esteban Ocon et de Carlos Sainz, la seconde s’est terminée à quatre heures du matin !

« Il y a bien sûr beaucoup de leçons à tirer »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le directeur de Red Bull Christian Horner a affirmé que de nombreuses modifications devront avoir lieu pour les prochaines éditions à Las Vegas : « Cela a été un grand événement et, comme dans toute chose, il y aura un peu de débriefing pour passer en revue ce qui a été bon et ce qui a besoin d’être peaufiné. Quand on voit l’intérêt que suscite cette course, c’est phénoménal. En tant que premier événement, il y a bien sûr beaucoup de leçons à tirer » .

« Je pense que tout le monde quitte Vegas un peu détruit »