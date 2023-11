F1 : Après Las Vegas, Ferrari n’y croit plus

Jean de Teyssière

Ferrari a bien réussi son Grand Prix à Las Vegas en réussissant à placer deux pilotes dans les points, mais surtout Charles Leclerc à la deuxième place. C'est évidemment Max Verstappen qui s'est imposé dans la capitale du jeu mais Ferrari a réussi à revenir à seulement quatre points de Mercedes, deuxième au classement des constructeurs. Mais au vu des déclarations du directeur de l'écurie italienne, Frédéric Vasseur, la dernière course de la saison, à Abu Dhabi, pourrait être difficile.

La saison de Formule 1 va bientôt fermer ses portes. Ce week-end, les pilotes auront rendez-vous aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, pour le dernier Grand Prix de la saison. Un Grand Prix qui permettra peut-être à Ferrari de dépasser sur le fil Mercedes au classement des pilotes, pour terminer cette éreintante saison à la deuxième place derrière les intouchables Red Bull.

«Nous avons très bien travaillé à Las Vegas»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, semble attendre la fin de saison avec impatience même s'il faut se projeter sur le dernier Grand Prix de la saison : « La fin de la saison approche et il est temps pour chacun de fournir un dernier effort avant une pause bien méritée. Nous avons très bien travaillé à Las Vegas, en restant concentrés même lorsque nous étions confrontés à des situations inhabituelles. »

«La voiture ne sera pas aussi compétitive à Abu Dhabi qu’à Las Vegas»