F1 : Fiasco chez Alpine, Gasly prépare du lourd

Pierrick Levallet

Parti de chez AlphaTauri pour signer chez Alpine en 2023, Pierre Gasly s’attendait très certainement à mieux au sein de l’écurie française. Après avoir fait face à plusieurs difficultés cette saison, le pilote de 27 ans a terminé à la 11e place du classement général. Mais le coéquipier d’Esteban Ocon ne compte pas se laisser abattre et entend bien revenir plus fort en 2024.

F1 - Gasly : Alpine n’a plus le droit à l’erreur en 2024 https://t.co/R2Mjq5FLiM pic.twitter.com/EDyUsR9JCZ — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

«On travaille sérieusement sur nos faiblesses»

« Personne ne sait ce que vaudra la voiture 2024, mais on travaille sérieusement sur nos faiblesses. On manque entre autres d'appui en ligne droite, de grip sur les virages lents. Une fois qu'on a dit ça, il reste à trouver des solutions, Aston Martin et McLaren y sont arrivés sans que les pilotes l'aient anticipé. C'est imprévisible ces choses-là. À un moment donné, des ingénieurs mettent le doigt sur quelque chose qui débloque de la performance sur l'auto » a-t-il confié à L’Equipe il y a quelques semaines.

«On peut toujours s'améliorer»