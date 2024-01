F1 : Hamilton se lâche sur Verstappen et Red Bull

Jean de Teyssière

Quelques jours avant la fin de la saison de Formule 1, une rumeur a parcouru le paddock, puisque Lewis Hamilton aurait parlé à Christian Horner en vue de rejoindre Red Bull. Une rumeur confirmée par le directeur de Red Bull mais que dément le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton court toujours après sa première victoire dans un Grand Prix depuis 2021 et le Grand Prix d’Arabie saoudite. Cela fait donc deux saisons que le Britannique n’a pas remporté de courses, une éternité pour un septuple champion du monde.

«Nous avons été contactés au sujet d’une possible arrivée d’Hamilton»

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, avait mis le feu au paddock lorsqu’il a annoncé avoir été contacté par Lewis Hamilton pour prendre la température chez l’écurie autrichienne : « Nous avons eu plusieurs conversations au fil des ans au sujet d’une possible arrivée de Lewis. Ils nous ont contacté à plusieurs reprises. Et je peux vous dire que plus récemment, plus tôt dans l’année, une enquête a été menée par son management pour savoir s’il y aurait un quelconque intérêt de notre part. Mais je l’ai souvent dit, je ne vois pas Max et Lewis travailler ensemble. La dynamique ne serait pas bonne. Nous sommes satisfaits à 100% de ce que nous avons. »

«Je ne comprends pas de quoi il parle»