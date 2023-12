F1 : Hamilton-Verstappen, un duo de folie chez Ferrari ?

Arnaud De Kanel

Et si Lewis Hamilton et Max Verstappen décidaient de s'associer en roulant pour l'écurie la plus mythique du paddock, à savoir Ferrari. Bien que ça ne soit pas à l'ordre du jour pour le moment, toutes les parties concernées ne se refusent rien.

De rival à équipier il pourrait n'y avoir qu'un pas. C'est peut-être l'histoire qui attend Max Verstappen et Lewis Hamilton qui ont récemment évoqué une possible arrivée chez Ferrari. Les deux hommes ne sont pas contre, tout comme le directeur de la Scuderia , le Français Frédéric Vasseur.



Verstappen ne ferme pas la porte

Max Verstappen est ouvert à l'idée. « Ferrari a une histoire incroyable dans ce sport et c’est un grand adversaire contre qui rivaliser. À l’expiration de mon contrat actuel, j’aurai 31 ans et je pense que je peux encore bien faire. C’est tout ce qu’on peut dire à ce stade », a déclaré le triple champion du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Frédéric Vasseur ne se refuse rien non plus. « Je pense que si vous demandez aux 10 directeurs d’équipe sur la grille, tout le monde serait ravi d’accueillir Max dans l’équipe. Max a un contrat à long terme avec Red Bull, je ne sais même pas quand son contrat prendra réellement fin. Il ne faut jamais dire jamais ! », a assuré le directeur de Ferrari. De son côté, Lewis Hamilton craint qu'il ne soit trop tard.

«Je ne me suis jamais senti prêt à déménager en Italie»