F1 - Ferrari : Un pilote réclame un gros contrat

Arnaud De Kanel

Si Ferrari a visiblement réglé le dossier Charles Leclerc, il n'en est rien pour Carlos Sainz. Frédéric Vasseur a confirmé que des discussions avaient lieu avec son pilote et qu'une réponse arrivera «bientôt» mais l'Espagnol commence à s'impatienter. En fin de contrat en 2024, Sainz veut que son avenir soit réglé avant la première course de la saison et il exige un contrat sur plusieurs années.

L'avenir de Carlos Sainz est toujours aussi flou. Annoncé dans le viseur d'Audi pour l'arrivée de la marque allemande en 2026, le vainqueur du GP de Singapour sera en fin de contrat à l'issue de la saison 2024. Et alors que certaines rumeurs font écho d'une prolongation d'un an, Sainz veut un contrat longue durée pour ne pas se retrouver dans l'incertitude fin 2025.



«Je veux renouveler et j’aimerais le faire pour plus d’un an»

Carlos Sainz a mis un léger coup de pression à Frédéric Vasseur et à Ferrari à propos de son contrat. « On parle de ce qu’ils m’offrent mais cela est dit sans le savoir et je ne vais pas spéculer. Nous devons nous mettre d’accord, et nous avons trois mois devant nous pour le faire - jusqu’à la première course du championnat du monde. Évidemment, je veux renouveler et j’aimerais le faire pour plus d’un an. Je me sens parfaitement apprécié par Fred et par toute la famille Ferrari et en tant que pilote, c’est votre principale priorité que le courant passe bien. Je renouvellerai si je ressens cela et si je me sens valorisé, ce qui est le cas. Je suis convaincu que si nous le voulons tous les deux, nous parviendrons à un accord », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il insiste sur le fait que tout doit être réglé avant le GP de Bahreïn.

«Nous devons nous mettre d’accord dans les mois à venir»