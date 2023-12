F1 : Alonso quitte Alpine, il est aux anges

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso a réussi sa saison du côté de chez Aston Martin, l'écurie qu'il a rejoint après avoir quitté Alpine. Le vétéran du paddock est plus qu'épanoui dans sa nouvelle équipe où il a dégoûté au plaisir. Pour lui, il s'agit même de l'une des meilleures saisons de sa carrière.

Une fois n'est pas coutume, Fernando Alonso prenait une décision étonnante au beau milieu de la saison 2022. En discussions avec Alpine pour prolonger, il annonçait au premier jour de la trêve estivale son transfert chez Aston Martin. Son choix s'est avéré plus que payant et il est heureux d'avoir pris la bonne décision de quitter Alpine où le courant ne passait plus trop. Alonso se sent bien, très bien même dans sa nouvelle équipe.



«J’apprécie chaque partie du travail»

« J’ai l’impression de prendre du plaisir peut-être plus que jamais et je participe aux courses avec un esprit différent. Cela dépend en grande partie de l’équipe. Elle est très jeune, très enthousiaste et il y a beaucoup de bonne énergie dans le garage et à Silverstone. Le nouveau campus apporte beaucoup de motivation – c’est une véritable déclaration de l’ambition de l’équipe. De plus, grâce à mon expérience, je sais ce qui est important et ce qui l’est moins, et je sais où dépenser mon énergie et où la conserver. C’est important de pouvoir se concentrer sur la performance le dimanche mais aussi de s’assurer qu’il y ait un bon esprit d’équipe et un bon moral dans le garage. J’apprécie chaque partie du travail », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Cette saison lui a rappelé des souvenirs de 2012.

«C’est ce qui rend des années comme 2023 encore plus importantes, encore plus spéciales»