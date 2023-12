F1 : Il l’annonce, Verstappen va surpasser Hamilton

Hugo Chirossel

Champion du monde pour la troisième fois consécutive cette saison, Max Verstappen a encore du chemin à parcourir avant de rattraper Lewis Hamilton. Ce dernier a été sacré à sept reprises, pour autant, Johnny Herbert voit le Néerlandais devenir encore plus fort que le Britannique, qui est lui-même meilleur que Michael Schumacher.

Lewis Hamilton réussira-t-il à obtenir un huitième titre de champion du monde ? Après son premier sacre en 2008 avec McLaren, le Britannique en a obtenu six d’affilée entre 2014 et 2020 chez Mercedes. Il n’était pas passé loin d’un huitième en 2021, avant de voir Max Verstappen s'imposer lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi et rafler la mise sur le fil. Depuis ce moment-là, le Néerlandais et Red Bull semblent inarrêtables.

« Max sera meilleur que Lewis »

Pour Johnny Herbert, Max Verstappen a le potentiel pour devenir le meilleur pilote de l’histoire de la Formule 1, devant Lewis Hamilton : « Verstappen est un talent de génération. Il y a toujours un individu qui arrive et qui est meilleur que le précédent, en dépit des avancées technologiques. Max sera meilleur que Lewis, Lewis était meilleur que Michael Schumacher, et Schumacher était meilleur que Senna. Cela évolue, c’est tout », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je ne vois personne se hisser au même niveau que Red Bull »