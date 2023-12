F1 : Mercedes promet du lourd à Hamilton

Arnaud De Kanel

Impuissant face à Red Bull, Lewis Hamilton retentera de conquérir un huitième titre en 2024. D'ailleurs, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a fait plusieurs annonces pour la saison à venir. L'Autrichien s'est voulu très optimiste, promettant des changements radicaux sur la monoplace allemande. Voilà qui devrait plaire à Lewis Hamilton.

« Nous avons beaucoup appris cette saison », confie Toto Wolff. Malgré une année blanche pour Mercedes, le directeur de l'écurie allemande tire un bilan plutôt positif de 2023 pour mieux rebondir l'an prochain. Lewis Hamilton attend que son écurie se mette à son niveau pour lui permettre de détrôner Max Verstappen. Cela risque d'être compliqué, bien que Wolff ne se veuille pas fataliste.

F1 : Verstappen va briser le rêve d’Hamilton ? https://t.co/XBfMnn4bOQ pic.twitter.com/WovM70ydwD — le10sport (@le10sport) December 24, 2023

«Je suis très enthousiaste»

« Pour 2024, il s’agit d’établir des attentes correctes - parce que nous avons une énorme montagne à gravir. Il y a une équipe qui a beaucoup de succès et nous avons un grand écart à combler. En même temps, je pense que nous avons pris des mesures proactives pour combler cet écart. Est-ce que ce sera suffisant ? Je n’en sais rien. Mais nous allons le voir lors des essais, puis lors de la première course à Bahreïn. Je suis très enthousiaste. J’aimerais commencer dès maintenant. C’est le chronomètre qui nous dira si nous avons bien travaillé », a déclaré Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le directeur de Mercedes en a profité pour saluer la saison de Lewis Hamilton.

«Lewis a été très fort cette année»