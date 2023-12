F1 : Fernando Alonso se réjouit après les galères chez Aston Martin

Jean de Teyssière

Excellent lors du début de saison, Fernando Alonso a ensuite eu un peu plus de mal à jouer les premiers rôles en Formule 1. Malgré sept podiums lors des huit premières courses, le double champion du monde n'a pas réussi à monter sur le podium. La dynamique était contraire chez son coéquipier, Lance Stroll, qui a eu du mal à exister cette saison même s'il a bien rebondi. La réaction de Stroll a d'ailleurs beaucoup plu à Alonso.

Aston Martin s'est bien servi du talent de Fernando Alonso pour exister cette saison. Solidement installé à la cinquième place du classement des constructeurs, Aston Martin arrivait à lutter avec les plus grosses écuries en début de saison. Mais les performances de Lance Stroll n'ont pas aidé l'écurie anglaise à viser plus haut au classement.

«Nous avons une relation tout à fait unique»

Fernando Alonso a été interrogé sur la relation qu'il entretenait avec son coéquipier chez Aston Martin, Lance Stroll. Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , il raconte : « Ma relation avec Lance Stroll ? Ça a été très bien. Nous avons une relation tout à fait unique, meilleure je pense que dans n’importe quelle équipe pour laquelle je travaillais et dans n’importe quelle équipe que je connais dans le paddock actuel. Nous parlons beaucoup, nous sommes en contact chaque semaine au téléphone, à l’usine, sur les courses, et nous essayons de faire en sorte que nous suivions la même direction, et nous partageons beaucoup de choses. »

F1 : Max Verstappen pousse un coup de gueule inattendu https://t.co/4R9YmJXTL4 pic.twitter.com/WQZsARDEUl — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

«Cela a été une surprise pour moi le niveau de motivation dont il dispose»