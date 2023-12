F1 : Aston Martin imite le PSG, Fernando Alonso va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, le PSG annonçait l'arrivée d'Arctos Partners en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur de 12,5%. Et le fonds d'investissement américain a visiblement l'intention de s'installer durablement dans le sport puisqu'il est également entré au capital d'Aston Martin en Formule 1. Une nouvelle dont se réjouit Lawrence Stroll qui confirme son intention de s'inscrire de façon durable au sein de l'écurie de Silverstone.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir Fernando Alonso ! Auteur d'une saison exceptionnelle au volant de son Aston Martin, le double champion du monde devait s'inquiéter des récentes rumeurs annonçant la vente de l'écurie actuellement possédée par Lawrence Stroll. Mais non seulement le Canadien n'a pas l'intention de vendre l'écurie britannique, et surtout l'avenir s'annonce encore plus radieux puisque Arctos Partners est devenu actionnaire minoritaire d'Aston Martin. Le fonds d'investissement américain est ainsi au cœur de l'actualité sportive puisque le PSG a également récemment annoncé l'entrée d'Arctos dans son capital à hauteur de 12,5%. Par conséquent, Lawrence Stroll rappelle qu'il n'a pas l'intention de se désengager.

Arctos devient également actionnaire minoritaire d'Aston Martin

« Vous n’allez pas dépenser des millions de livres Sterling, construire le plus grand nouveau campus en Formule 1 et embaucher 400 des meilleurs employés si vous êtes sur le point de quitter l’entreprise. Il ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité que j’ai intérêt à ne jamais être l’actionnaire majoritaire de cette équipe pendant très longtemps, et c’est la même chose avec le constructeur de voitures de route. Je ne vais nulle part. J’ai l’intention de diriger ces entreprises pendant de nombreuses années. Je ne suis qu’au début du voyage avec les deux. L’équipe a connu un énorme succès cette saison avec huit podiums et notre plus gros total de points en tant qu’équipe, mais notre ambition collective est plus grande », assure le propriétaire d'Aston Martin dans une interview accordée au New York Times, avant de se réjouir de l'arrivée d'Arctos.

Stroll annonce ne pas vouloir vendre Aston Martin