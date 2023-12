F1 : Aston Martin se lâche sur Alonso

Jean de Teyssière

Le début de saison d'Aston Martin et de Fernando Alonso laissait présager de belles choses. Le pilote espagnol, âgé de 42 ans, avait terminé lors des six premiers Grands Prix sur le podium, avec également une deuxième place à Monaco. Puis, la machine s'est rouillée, Fernando Alonso ne réussissant que deux podiums sur les seize courses restantes. Malgré tout, Mike Krack garde le positif et loue l'attitude du double champion du monde espagnol.

Le contrat de Fernando Alonso avec Aston Martin court jusqu'en 2024. Le pilote espagnol reprendra donc le chemin de la course en mars prochain. Le double champion du monde avait fait parler tout son talent l'année dernière en terminant à huit reprises sur le podium et doit espérer réussir à nouveau une saison aussi réussie.

«Je suis plein d'admiration»

Mike Krack, le directeur d'Aston Martin, s'est dit heureux de l'attitude de Fernando Alonso et Lance Stroll cette année, dans des propos rapportés par motorsport.com : « Je suis plein d'admiration pour les pilotes cette année. Ils ont fait de nous une meilleure équipe. Je pense que l'on en apprend plus sur leur caractère lors des Grands Prix difficiles. Dans d'autres écuries, on voit souvent des pilotes s'adresser à la presse pour rejeter la responsabilité des mauvais résultats sur l'équipe. Lance et Fernando n'ont pas adopté cette mentalité. Ici, il n'y a pas les pilotes et l'équipe : les pilotes font partie de l'équipe. Je pense que sur ce point, nous sommes peut-être un peu différents de nos concurrents. »

F1 : Contrat XXL pour Leclerc, c'est validé chez Mercedes et Red Bull https://t.co/SyOcmIA0uP pic.twitter.com/baSgWLXpe2 — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

«Il nous fait progresser et nous rend meilleurs»