F1 : Alonso, Gasly… Ça va être la folie dans la paddock

Arnaud De Kanel

Pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, la grille restera identique entre le dernier Grand Prix d'une saison et le premier de la suivante ! En effet, les 20 pilotes alignés à Abu Dhabi seront tous au départ à Bahrein en 2024. Mais en milieu de saison, tout pourrait s'agiter dans le paddock puisque 13 pilotes seront en fin de contrat.

La grille de la saison 2024 est connue et elle est identique à celle que l'on a pu voir à Abu Dhabi lors du dernier Grand Prix de 2023. Si Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri ou encore Lewis Hamilton y voient clair sur leur avenir, c'est plus différent pour plus d'une dizaine de pilotes du paddock. De quoi laisser place aux rumeurs toutes aussi folles les unes que les autres.



Un pilote français recalé en F1, ça devient une habitude https://t.co/ZyIWERMpdD pic.twitter.com/rAOrUv0Irq — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

La longue liste des pilotes en fin de contrat en 2024

En attendant l'officialisation concernant Charles Leclerc, treize pilotes sur les 20 de la grille entreront dans la dernière année de leur contrat. Logan Sargeant, Alex Albon, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Esteban Ocon mais aussi Pierre Gasly et Fernando Alonso sont concernés. L'été risque donc d'être agité dans le paddock puisque tous ces volant seront en jeu. Malgré tout, Alonso et Gasly devraient prolonger avec leur écurie actuelle. C'est du moins ce qu'on peut lire dans leur discours.

Gasly et Alonso se projettent dans l'avenir