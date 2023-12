F1 : Surprise, RedBull dévoile des menaces pour 2024

Benjamin Labrousse

Cette saison 2023 aura été marquée par l’ultra domination de Red Bull. L’écurie autrichienne a brillé à tous les étages avec le troisième titre consécutif de champion du monde pour Max Verstappen, mais également le titre de champion du monde des constructeurs. Pour autant, le directeur Christian Horner estime que plusieurs écuries menacent Red Bull en vue de la saison 2024.

Red Bull et Max Verstappen au sommet. L’écurie autrichienne a quasiment réalisé un sans-faute. Mis à part le Grand Prix de Singapour (remporté par le pilote Ferrari Carlos Sainz), Red Bull a remporté l’intégralité des courses, avec 19 succès pour Max Verstappen, et 2 pour Sergio Perez. Largement en tête du championnat du monde des constructeurs, l’écurie de Christian Horner ne veut pas se reposer sur ses acquis pour autant.

« Nous devons continuer à pousser »

Dans des propos relayés par F1Only , Christian Horner a ainsi confié que trois écuries pouvaient menacer Max Verstappen et Sergio Perez en 2024 : « Trois des principales équipes – que ce soit Mercedes, Ferrari et McLaren – pourraient être des prétendants majeurs l’année prochaine et nous nous attendons à ce que le peloton converge. On peut voir lors des différentes courses que c’est ce qui a été fait. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de relâcher la pression. Nous devons continuer à pousser. Elles étaient là au début de l’année, puis elles ont considérablement ralenti au cours du second semestre. Mais alors qu’elles s’éloignaient, McLaren a émergé » .

« Nous avions une bonne base pour débuter la saison »