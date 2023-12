F1 : Mercedes a fait une erreur, le boss balance

Pierrick Levallet

Après une année 2022 cauchemardesque, Mercedes souhaitait revenir au sommet de la F1 cette année. Mais rien ne s'est passé vraiment comme prévu au sein de l'écurie allemande, qui s'est notamment trompée dès le début de saison dans la conception de sa monoplace. Toto Wolff et son équipe s'en sont aperçus, et le patron de Mercedes n'a pas manqué de se livrer à ce sujet.

Si Red Bull et Max Verstappen semblaient être sur une autre planète cette saison, 2023 a néanmoins été plus compliquée pour Mercedes. Après une année 2022 cauchemardesque, l’écurie allemande souhaitait revenir au plus vite pour se battre avec Red Bull. Pour cela, Mercedes a apporté quelques modifications et tenté quelques paris dans le design de sa monoplace. Mais dès le début de saison, Toto Wolff et son équipe se sont rendus compte de leur erreur et ont tout changé à nouveau.

F1 : Hamilton et Schumacher bientôt éclipsés par Verstappen ? https://t.co/t2EvMicfWv pic.twitter.com/VpuQJGjOPI — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

«La voiture était tout simplement trop instable»

« Dès avril, il était clair pour nous que notre concept extravagant avec les pontons latéraux très minces était définitivement erroné et que nous devions modifier le design. Après cela, nous avons eu quelques résultats, mais la voiture était tout simplement trop instable » a d’ailleurs expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Vers un retour au sommet pour Hamilton en 2024 ?

Malgré cela, Lewis Hamilton a terminé à la troisième place du classement général. Mercedes a réussi à se rattraper en cours de saison, sans être en mesure de concurrencer Red Bull pour autant. 2024 pourrait cependant être différent. Lewis Hamilton court toujours après son huitième titre de champion du monde, qui lui permettrait de surpasser Michael Schumacher. Mais pour cela, Mercedes devra trouver la formule magique pour redevenir l’écurie dominante et détrôner Red Bull. À voir si 2024 nous proposera un nouveau duel au sommet entre Lewis Hamilton et Max Verstappen...