F1 : Il lance un avertissement à Hamilton, panique chez Mercedes ?

Cette saison, George Russell a réussi à faire jeu égal avec Lewis Hamilton en qualifications, ce qui n'est pas une petite performance face au recordman du nombre de poles positions dans l'histoire de la F1. Mais l'ancien pilote Williams en veut toujours plus et annonce son intention de battre le septuple champion du monde la saison prochaine. Des propos qui peuvent inquiéter Mercedes, qui a déjà subi la rivalité entre deux de ses pilotes.

Bien que deuxième force du plateau, Mercedes n'a pas été en mesure de rivaliser avec Red Bull et Max Verstappen. L'écurie qui a écrasé la concurrence de 2014 à 2020 peine à revenir au sommet malgré des progrès entre 2022 et 2023, sans toutefois que cela ne se concrétise par une victoire. Lewis Hamilton a bien arraché une pole position en Hongrie, mais à l'arrivée il fait jeu égale avec George Russell en qualifications cette saison (11-11). Troisième du classement pilote avec 234 points, le septuple champion du monde fait mieux que son coéquipier, seulement huitième avec 175 points. Mais cela n'empêche pas George Russell d'avoir l'ambition de battre Lewis Hamilton en 2024.

«L’objectif sera de battre Lewis»

« J’ai été en moyenne au niveau de Lewis tout au long de cette année. Et je ne me contente pas d’être simplement à son niveau. Je veux être devant lui. Mais je dois aussi être réaliste. J’affronte le plus grand pilote de tous les temps. Ce n’est certainement pas une mauvaise référence. Et, vous savez, je pense que sur les statistiques de qualification, si vous incluez les courses sprint, nous sommes exactement pareils. Et en termes de rythme, nous sommes globalement pareils également. Il y a donc du positif. Et pour être honnête, je préférerais avoir moins de bon résultats mais le rythme, avec une Mercedes qui fonctionne comme on le souhaite. Car pour l’instant, c’est un petit peu de la chance, si on tombe sur le bon réglage ou non. Lorsque la voiture sera plus stable, l’objectif sera de battre Lewis. Tout comme son objectif sera de me battre », assure l'ancien pilote Williams dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'être interrogé sur le fait de savoir c'est une fierté d'avoir égalé Lewis Hamilton en qualifications.

«Je m’en fiche si j’ai le plus grand pilote de tous les temps dans le garage à côté de moi»