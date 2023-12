F1 : Red Bull choisit Vettel, ça ne va pas plaire à Verstappen

Jean de Teyssière

Au début des années 2010, Red Bull a pu compter sur le talent de Sebastian Vettel pour remporter quatre titres de champions du monde consécutifs. Puis, Mercedes a pris le relais de l'hégémonie jusqu'au début des années 2020 et l'émergence de Max Verstappen. Mais entre les deux, Sebastian Vettel aurait été meilleur en course que Verstappen d'après Franz Tost, directeur d'AlphaTauri qui a lancé le Néerlandais.

Difficile de comparer les époques, mais nul doute que Sebastian Vettel et Max Verstappen sont des légendes du sport automobile. Pour le moment, avantage à l'Allemand, qui a remporté quatre titres de champions du monde consécutivement. Mais la forme de Red Bull et de Max Verstappen laisse présager un avenir radieux pour le Néerlandais.

Vettel et Verstappen, un duo idéal

Franz Tost a dirigé sa dernière saison avec AlphaTauri. 18 ans après son arrivée dans la galaxie Red Bull, le directeur de Toro Rosso puis AlphaTauri va prendre sa retraite à 67 ans. L'Autrichien a été interrogé sur le duo idéal de pilotes et voici sa réponse, lâchée dans des propos relayées par nextgen-auto.com : « Vettel et Max – en raison de leur dévouement au sport et de leur vitesse. Ils savent comment gagner des courses et ils apportent également avec eux tous les facteurs dont vous avez besoin pour gagner des courses. C’est avant tout le talent. Vous devez être hautement qualifié pour conduire une telle voiture. Deuxièmement, la passion. Tous deux sont très passionnés. »

Vettel gagnerait plus de courses que Verstappen