F1 : Verstappen est imbattable, il dévoile son secret

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Max Verstappen et Red Bull a été historique, avec 21 victoires sur 22 pour l'écurie autrichienne. Max Verstappen, triple champion du monde, a réussi à remporter 19 courses, record dans l'histoire de ce sport. Le pilote néerlandais a expliqué comment une telle domination a pu exister cette saison. Une domination qu'il doit beaucoup à la monoplace très compétitive cette année.

Une saison réussie dépend de plusieurs paramètres. Une écurie compétitive, avec des moyens, une monoplace fiable et, bien sûr, un pilote talentueux. Cette saison, tout comme les deux précédentes, Red Bull a réussi à tout avoir pour être au sommet de la Formule 1. Max Verstappen est devenu champion du monde pour la troisième fois de sa carrière (2021, 2022 et 2023), tout ça grâce à l'accumulation de très bonnes choses effectuées chez Red Bull.

«Je veux dire, pour être honnête, que j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec l’équipe»

Max Verstappen est désormais concentré sur la saison 2024 et, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, il a évoqué cette saison historique : « Je veux dire, pour être honnête, que j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec l’équipe. Bien sûr, quand vous commencez à avoir une certaine série, vous en voulez toujours plus. Vous ne pensez pas vraiment à la fin, vous continuez simplement à travailler et à essayer de gagner encore plus. Et c’est ce que nous avons fait. Quand je suis arrivé à Abu Dhabi, nous avions déjà gagné beaucoup de courses, mais je me suis dit ’essayons de gagner cette dernière course aussi’. Les choses n’ont pas très bien commencé lors des essais, mais lors des qualifications et de la course, la voiture était de nouveau en feu. »

F1 : Max Verstappen les a écœurés https://t.co/Qc4ePZ53B6 pic.twitter.com/CxGxZv71qh — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

«La voiture était parfois très bonne»