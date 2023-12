F1 : Fernando Alonso calme tout le monde, et ce n’est pas fini !

Arnaud De Kanel

Vivement critiqué après avoir annoncé son choix de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso a fait taire toutes les mauvaises langues cette saison Quatrième du championnat du monde à l'issue de la saison, l'Espagnol a montré qu'il fallait encore compter sur lui dans le présent mais aussi à l'avenir puisqu'il espère revenir encore plus fort en 2024.

Au premier jour de la trêve estivale 2022, Fernando Alonso prenait tout le monde de court en annonçant son arrivée chez Aston Martin, 7ème force du plateau en 2022, alors qu'il pilotait pour Alpine, 4ème. Un énième choix surprenant du vétéran du paddock, vivement critiqué par les observateurs qui se demandaient si l'Espagnol ne venait pas de signer la fin de sa carrière en F1 en prenant cette décision. Mais finalement, Alonso s'est donné raison.



Alonso surprend tout le monde avec Aston Martin

Dès les essais de pré-saison à Bahreïn, le bruit commençait à courir tout doucement dans le paddock. En effet, plusieurs membres des équipes avaient alerté les journalistes sur les performances d'Aston Martin. Ils avaient vu juste. Sur le podium lors deux trois premiers Grands Prix de la saison, Fernando Alonso a rapidement montré qu'il fallait compter sur lui. Moins en vue sur la fin de l'exercice, il a perdu sa place de dauphin pour finalement se classer en quatrième position au championnat, le tout à 42 ans. Il a donc justifié son choix puisque pendant ce temps-là, Alpine, son ancienne écurie, a vécu une saison chaotique. La suite pourrait être encore plus belle pour Alonso qui envisage de remporter un Grand Prix sans pour autant cacher son rêve de troisième titre mondial, lui qui pourrait faire durer le plaisir au delà de son contrat actuel.

«C’est complètement inattendu, complètement irréel»