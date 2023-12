F1 : Tensions chez Alpine avec Ocon ? Gasly sort du silence

Jean de Teyssière

Cette saison 2023 de Formule 1 avait une saveur française dans l'écurie Alpine. Pierre Gasly est arrivé dans l'écurie française et a retrouvé Esteban Ocon. Entre les deux hommes, les relations ont toujours été fraîches et leur cohabitation pouvait inquiéter. Finalement, aucun accroc majeur n'a eu lieu et Pierre Gasly avoue que s'ils ne sont pas amis, ils arrivent très bien à travailler ensemble pour le bien de l'écurie.

Alpine n'aura pas réussi une grande saison. L'écurie française a été capable de frapper de gros coups, comme la troisième place d'Esteban Ocon à Monaco, mais au final, Alpine se classe à la sixième place du classement des constructeurs. Pierre Gasly a terminé devant son compatriote pour seulement 4 points et les deux pilotes se classent à la 11ème et 12ème place.

«Je savais que ce ne serait pas facile, mais je pense que nous avons très bien travaillé»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Pierre Gasly évoque sa relation avec Esteban Ocon chez Alpine : « Je savais que ce ne serait pas facile, mais en fin de compte, je pense que nous avons très bien travaillé. Je pense que nous avons compris la responsabilité qui était la nôtre. Ma principale préoccupation était de bien travailler avec lui, de m’assurer que nous tirions le maximum de la voiture, le maximum de l’équipe, et que nous poussions tous les deux dans la même direction. Il y aura toujours une saine rivalité, l’un voulant battre l’autre. Mais ce qui m’importe le plus, c’est que cela n’ait pas d’impact sur l’évolution de l’équipe et de la voiture. »

F1 : Max Verstappen a encore battu un record retentissant https://t.co/WthGXsGFpV pic.twitter.com/SlzHRRaO5M — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

«Je ne dirais pas que nous sommes amis»