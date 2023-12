F1 - Schumacher : La grande annonce d’Alpine !

Arnaud De Kanel

Barré en Formule 1, Mick Schumacher va découvrir une toute nouvelle discipline en 2024. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l'arrivée du pilote allemand chez Alpine est désormais officielle ! L'ancien pilote Haas fera donc partie du groupe de six pilotes qui prendront le volant au Qatar en début de saison dans le Championnat du Monde d’Endurance.

Malgré l'arrivée de Pierre Gasly, Alpine a raté sa saison en Formule 1. Présente dans d'autres catégories, comme en Endurance, l'écurie française n'a pas forcément brillé non plus. La saison prochaine, Alpine compte faire meilleure figure et elle a pour cela recruté Mick Schumacher. Après avoir réalisé plusieurs essais avec un prototype en octobre, le pilote allemand a été annoncé comme pilote pour 2024 la semaine passée.

«Je suis sûr qu’il sera un véritable atout»

Alpine a dévoilé l'identité de ses six pilotes pour 2024. Avec Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg et Paul-Loup Chatin, on retrouve donc Mick Schumacher. « À cette période décisive du programme A424, nous sommes fiers de révéler les six pilotes qui courront avec nous en 2024 en catégorie Hypercar. Avec Philippe Sinault, nous tenions à recruter des pilotes non seulement rapides et fiables, mais aussi disposant d’un véritable esprit d’équipe et d’une bonne intelligence de course afin de, représenter au mieux les couleurs de la marque Alpine dans la catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance. Nous sommes absolument ravis d’avoir ces six pilotes avec nous et nous comptons que chacun apporte au projet sa propre expérience et ses propres qualités, par exemple Charles avec sa jeunesse, Nicolas avec son vécu en Endurance – il sera le mentor des jeunes pilotes -, et aussi Mick avec son expérience du très haut niveau. Certes, il fera ses premiers pas dans la discipline, mais son enthousiasme pour le projet et son envie de s’intégrer sont palpables. Je suis sûr qu’il sera un véritable atout », a déclaré Bruno Famin dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le pilote allemand a confié son excitation.

«La voiture est impressionnante et j’ai hâte de débuter cette compétition»