F1 : Max Verstappen a encore battu un record retentissant

Cette saison de Formule 1 s'est achevée après 1325 tours. Jamais une saison de Formule 1 n'avait été aussi prolifique en kilomètres, les monoplaces ayant couru environ 6690 kilomètres cette année sur les circuits du monde entier. La domination de Max Verstappen s'exprime aussi par les chiffres, puisque le pilote de Red Bull est le premier pilote de l'histoire à avoir été en tête lors de 1000 tours.

Lorsque l'on prend les chiffres de la saison de Max Verstappen, le même mot revient à chaque fois : domination. Le pilote néerlandais a remporté son troisième titre de champion du monde consécutif et de quelle manière. 19 courses remportées sur 22, 10 courses remportées consécutivement entre Miami et l'Italie, 21 podiums... L'empreinte de Max Verstappen sur la saison 2023 va rester indélébile et les chiffres retentissant s'accumulent.

1000 tours passés en tête par Verstappen, du jamais vu

Max Verstappen a remporté dix-neuf courses cette saison et ça s'illustre évidemment par les chiffres. Avant la saison 2023 historique du pilote néerlandais, le record du nombre de tours passés en tête par un pilote était la propriété de Sebastian Vettel, un autre pilote Red Bull, lors de son sacre en 2011. L'Allemand avait alors réussi à être premier lors de 739 tours sur 1133, soit 65% des tours passés en tête. Cette année, Max Verstappen a pulvérisé ce record, avec 1003 tours passés en tête sur 1325, soit 75,7%. C'est également le plus pourcentage depuis Jim Clark en 1963 avec 71% de tours passés en tête.

Verstappen pulvérise ses propres records

Cette saison, Max Verstappen a eu l'habitude d'exploser ses propres records. Celui des tours passés en tête en est un. En 2021, lors de la première saison du titre, le pilote de Red Bull avait été premier lors de 652 tours sur 1297. Il avait passé plus de la moitié des tours en tête contrairement à l'année passée ou il n'avait réussi qu'à être « que » lors de 616 tours sur 1294, soit 47%. Lewis Hamilton, qui a lui aussi connu une grande période d'hégémonie n'a réussi qu'une seule fois à dépasser la barre des 600 tours passés en tête, en 2020, avec 613.