F1 : Ferrari lance un avertissement à Red Bull

Pierrick Levallet

Du haut de ses 26 ans, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière. Le pilote de Red Bull n'a jamais vraiment été inquiété cette saison. Mais en 2024, tout pourrait bien être différent. Déterminé à retrouver les sommets de la F1, Ferrari entend bien tout faire pour mettre la pression à Red Bull.

Avec 575 points et 19 victoires cette saison, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière. Red Bull, de son côté, a glané un nouveau titre au championnat constructeurs, avec plus du double de points que son dauphin, Mercedes. Personne au sein de l’écurie allemande n’a réussi à faire tomber Max Verstappen, contrairement à Carlos Sainz Jr. Le pilote de Ferrari s’est imposé à Singapour. La Scuderia vise un retour au sommet en 2024. Et dans cette optique, Frédéric Vasseur n’a pas manqué de lancer un avertissement à Red Bull.

«Red Bull n’a pas de solution miracle»

« Dans l’usine, les mots comme ’serait’ et ’si’ sont aussi tabous. Nous avons plus de 1 000 salariés. Chacun doit faire sa part. Si chacun trouve quelques millièmes, nous ferons un grand pas en avant. Red Bull n’a pas de solution miracle. Ils sont tout simplement bien placés à tous égards. Nous devons suivre les traces de Red Bull et leur mettre la pression » a expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Ils peuvent parfois se tromper»