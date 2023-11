F1 : Clash entre Hamilton et Alonso ? Il déballe tout

Benjamin Labrousse

Comme dans n’importe quel sport, certaines vedettes de la Formule 1 ne semblent pas se porter dans leurs cœurs. C’est le cas de Fernando Alonso et Lewis Hamilton, qui ont piloté ensemble chez McLaren en 2007. Alors que les deux hommes ont bataillé lors du dernier Grand Prix à Abou Dhabi, Mark Webber estime que l’Espagnol et le Britannique ont été dangereux l’un envers l’autre.

Fernando Alonso et Lewis Hamilton s’affrontent depuis de nombreuses années sur les circuits de Formule 1. Alors que lors du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi, l’Espagnol d’Aston Martin a freiné brusquement en ligne droite lors du 37ème tour, alors que le pilote britannique se trouvait juste derrière, l’ancien pilote Red Bull Mark Webber a qualifié cette bataille de dangereuse.

F1 : Les grandes déceptions de la saison https://t.co/YSvZ3xAuvT pic.twitter.com/O5kietg0lp — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« Un peu dangereux »

« En ce qui concerne le DRS, ils jouent essentiellement, Fernando essayait d’avoir l’avantage au point de détection du DRS, pour l’activation sur cette longue ligne droite qui suit. Et quand nous regardons les images embarquées, Fernando regarde dans son rétro, il regarde tellement longtemps il est en fait hors de la trajectoire, il soulève son pied de l’accélérateur. Cela aurait pu devenir assez embarrassant, mais aussi un peu dangereux » , a ainsi déclaré Mark Webber dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« C’était évidemment le meilleur compromis pour nous »