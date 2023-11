F1 : Hamilton l'affirme, Mercedes est «sous pression» !

Benjamin Labrousse

2ème du classement des constructeurs, Mercedes n’aura cependant jamais réussi à obtenir la moindre victoire cette saison. L’écurie allemande n’a pas réussi à rivaliser avec Red Bull, au plus grand dam de Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a d’ailleurs révélé que plusieurs membres importants de Mercedes étaient sous pression pour 2024.

De quoi sera faite la saison 2024 de Mercedes ? Pas du tout habituée à jouer les seconds couteaux dans le paddock, l’écurie allemande a sombré face à l’ultra domination de Red Bull cette saison. Avec 8 podiums à la clé mais sans la moindre victoire cette année, les Flèches d’Argent vont devoir réagir pour 2024. De son côté, Lewis Hamilton a affirmé que le directeur d’écurie Toto Wolff était sous pression, comme toute l’équipe.

« Il y a une immense pression sur eux »

« Une immense, c'est certain. Pas seulement sur Toto, mais globalement, sur nous tous. Tout le monde à l'usine, il y a une immense pression sur eux. En fin de compte, quand on est un patron comme Toto, il faut commencer à s'appuyer sur les gens plutôt que de les abandonner. Et ce n'est pas facile, car les gens craquent à un moment donné » , a récemment avoué Hamilton dans des propos relayés par Motorsport.com . « En ce qui me concerne, j'espère que certains des résultats obtenus lors des courses et des efforts que j'ai pu déployer ont été une source d'inspiration pour les gars, genre Oh, nous y sommes presque, et que cela s'est répercuté sur l'ensemble du système » , poursuit le septuple champion du monde.

« Nous ne savions pas exactement sur quoi il fallait travailler »