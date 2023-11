F1 : Le clan Verstappen fait le point sur son avenir

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Formule 1 est terminée et Max Verstappen en est sorti avec un troisième titre de champion du monde consécutif et surtout 19 courses gagnées sur 22. Une domination jamais vue en Formule 1 et qui épuise forcément. Jos Verstappen, le père de Max, affirme que son fils n'est pas fatigué et est prêt à aller jusqu'au bout de son contrat, en 2028.

Red Bull peut compter sur Max Verstappen jusqu'en 2028. Le pilote néerlandais a plusieurs fois affirmé qu'il ne savait pas s'il prolongerait au-delà, estimant que la Formule 1 pouvait être épuisante sur le long terme. Le triple champion du monde doit maintenant se ressourcer pour repartir sur les mêmes bases que cette année en 2024.

«Pour Max, les vacances d’hiver signifient qu’il mange et boit ce qu’il veut»

Jos Verstappen, le père de Max, explique, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com que « pour Max, les vacances d’hiver signifient qu’il mange et boit ce qu’il veut et qu’il peut laisser la Formule 1 derrière lui pendant un moment. C’est important pour lui de recharger ses batteries. Il veut se reposer maintenant et être tranquille et ne pas parler de Formule 1. L’entraînement sera ensuite à nouveau intensifié à partir de la mi-janvier. »

«Si Max est fatigué ? Non, mais il est content que la saison soit terminée»