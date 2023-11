F1 : Fernando Alonso fait halluciner Aston Martin

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison impressionnante, Fernando Alonso a réussi à terminer à la quatrième place du championnat du monde de F1. Une prestation qui ne manque pas de faire parler, même au sein de l'écurie Aston Martin où Mike Krack se dit «époustouflé» par le double champion du monde espagnol. De bon augure en vue de la saison prochaine.

Surprise du début de saison, Aston Martin n'a pas réussi à tenir son statut de deuxième écurie du plateau derrière Red Bull. Ferrari et Mercedes ont repris leur statut tandis que McLaren a fait un retour sensationnel lors de la seconde partie de saison. Cependant, l'écurie de Silverstone termine à une cinquième place inespérée au classement des constructeurs tandis que Fernando Alonso conclut lui la saison à la quatrième place du classement pilote derrière Max Verstappen, Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Une prestation qui impressionne même Mike Krack.

Aston Martin «époustouflé» par Alonso

« Eh bien, que du positif. En tant qu’équipe, nous avons été époustouflés dès le premier jour – jusqu’à aujourd’hui en fait. Pour être honnête avec vous, j’ai toujours pensé que ce serait un peu des mois de lune de miel au début, mais je suis assez heureux que nous ayons réussi à prolonger la lune de miel », lance le patron d'Aston Martin dans des propos rapportés par F1 Only , avant de poursuivre.

«Je pense que nous avons accueilli un remarquable joueur d’équipe»