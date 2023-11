F1 : Les grandes surprises de la saison

Arnaud De Kanel

La saison de Formule 1 s'est achevée dimanche. Victorieux pour la 19ème fois de la saison, Max Verstappen a parachevé une année record pour lui et son écurie Red Bull. Très vite, le Néerlandais a tué tout suspens, laissant peu de place aux surprises. Mais heureusement pour le spectacle, certains pilotes et certaines équipes ont tiré leur épingle du jeu.

Cette saison, il y avait Max Verstappen et les autres. Champion du monde pour la troisième année consécutive avec 290 points d'avance sur son dauphin Sergio Perez, soit 5 points de plus que le total du Mexicain (285 points), le Néerlandais n'a rien laissé à ses rivaux. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Fernando Alonso, Oscar Piastri ou encore Carlos Sainz ont donné un peu d'intérêt à cette saison écrasée par un seul homme.

FINAL DRIVER STANDINGS 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/oPHYepVbJi — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

Fernando Alonso, papy fait de la résistance

Personne ne donnait cher de sa peau et pourtant, Fernando Alonso a surpris son monde. Dans la 42ème année de sa vie, El Matador a réalisé l'une des plus belles saisons de sa carrière. Et s'il a pu retrouver les sommets et résister légèrement à Max Verstappen en début d'année, c'est en partie grâce au travail de son écurie, Aston Martin. L'équipe britannique restait sur un exercice 2022 décevant qui s'était soldé sur une 7ème place au classement constructeurs. Alonso a fait mieux que remplacer Sebastian Vettel et il en a profité pour inscrire un peu plus son nom au panthéon de la discipline. Sur le podium à 7 reprises, il a également fait preuve d'une belle régularité malgré un coup de mou sur la fin de la saison qui l'a privé de la deuxième place du championnat. Il n'en reste pas moins la plus grande surprise de cette saison 2023.

2023 ✅🥂 https://t.co/eoYsSdAvp3 — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 26, 2023

Oscar Piastri, le surdoué

Il était très attendu et il n'a pas déçu. Après avoir tout raflé chez les jeunes en remportant consécutivement la Formule Renault Eurocup en 2019, la Formule 3 en 2020 et la Formule 2 en 2021, Oscar Piastri a confirmé qu'il avait tout d'un grand. L'épisode de sa non-venue chez Alpine derrière-lui, l'Australien a tout d'abord connu quelques difficultés en raison d'une monoplace McLaren très en retard sur son développement. Le phénomène a su profiter du regain de performance de son écurie après la trêve estivale pour montrer toute l'étendue de son talent. Troisième au Japon et deuxième au Qatar, Piastri est donc monté sur la boite à deux reprises pour sa première saison chez les grands. Il a même remporté la course sprint du GP de Losail le 7 octobre dernier. A l'heure où le débat fait (déjà) rage outre-Atlantique pour désigner le Rookie de l'année en NBA où Victor Wembanyama et Chet Olmgren sont opposés, le choix est beaucoup plus simple en F1 : Oscar Piastri l'emporte haut la main. A 22 ans, le pilote australien est sorti du lot et il a montré qu'il faudra compter sur lui dès la saison prochaine. Il formera avec Lando Norris, le duo le plus excitant de la grille.

Last day of term completed. Podiums, a sprint win and your 🧡 made 2023 awesome. Big thanks to all the papaya crew. pic.twitter.com/B0XOOsYZ15 — Oscar Piastri (@OscarPiastri) November 26, 2023

Carlos Sainz, quand David fait tomber Goliath

En temps normal, on ne pourrait pas considérer une victoire de Ferrari, le constructeur le plus titré de l'histoire en F1, comme une surprise. Mais la domination de Max Verstappen en a décidé autrement. Il aura fallu attendre le 15ème Grand Prix de la saison pour voir une autre monoplace qu'une Red Bull s'imposer. Le 14 septembre dernier à Singapour, dans un week-end où ça n'allait pas très bien pour Max Verstappen et Red Bull, Carlos Sainz remportait le deuxième Grand Prix de sa carrière. Une délivrance pour Ferrari qui mettait fin à l'invincibilité de l'écurie autrichienne alors que plus personne n'y croyait. Un gros coup de vent frais sur le paddock.

L'ERREUR DE RUSSELL DANS LE DERNIER TOUR 😱😱😱Il laisse s'envoler la 3ème place alors que... CARLOS SAINZ REMPORTE LE GRAND PRIX DE SINGAPOUR 🥳🥳#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/uVV2wDVCEA — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 17, 2023

Alpine, l'honneur est sauf

Avec l'arrivée de Pierre Gasly, l'écurie Alpine, qui comptait déjà Esteban Ocon dans ses rangs, est devenue ' l'équipe de France ' de Formule 1. Dans l'hexagone, les attentes étaient grandes mais l'écurie tricolore n'a pas su y répondre. Seulement sixième force du plateau à l'issue de la saison, Alpine a au moins sauvé l'honneur à deux reprises. La première, à Monaco, dans l'une des courses les plus prestigieuses d'un calendrier qui ne laisse pourtant plus beaucoup de place à la symbolique et à l'histoire, avec la troisième place d'Esteban Ocon. Puis il a fallu attendre le Grand Prix des Pays-Bas pour vivre une deuxième grande émotion au sein de la formation tricolore avec la troisième place de Pierre Gasly. Et au regard de l'année 2023 d'Alpine, ces deux podiums sont bien des surprises.

YESSSSSSSS P3 ON THE STREETS OF MONACO! #Alpine #MonacoGP pic.twitter.com/wBiXnV3EoE — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) May 28, 2023

Williams, l'intermittent du spectacle

Celle-là, on ne l'avait pas vraiment vu venir. Dernière en 2018, 2019, 2020 et 2022, l'écurie Williams a retrouvé la lumière cette saison. Propice aux essais libres et aux qualifications, la monoplace bleue a fait parler d'elle par intermittence. En effet, Williams a vu la Q3 à huit reprises en 2023, avec notamment une quatrième place au départ du GP des Pays-Bas d'Alex Albon, mais aussi une sixième à Monza comme son coéquipier Logan Sargeant à Las Vegas où le Thaïlandais était parti en cinquième position. Le bilan est donc plus qu'honorable pour Williams qui a réalisé des performances assez surprenantes les débuts de week-end sans jamais vraiment en profiter le dimanche en course. Encourageant.