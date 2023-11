F1 : Une annonce tombe pour l’avenir d’Alonso, il va écœurer Hamilton

Arnaud De Kanel

A 42 ans, Fernando Alonso va boucler sa 20ème saison en Formule 1. Le vétéran du paddock a surpris son monde cette année avec Aston Martin qui est forcément très satisfaite de son travail. Mike Krack, le directeur de l'écurie, veut même prolonger le plaisir au-delà de 2024. De quoi permettre à Alonso d'asseoir sa domination sur le record de longévité dans la discipline qu'aura bien du mal à battre Lewis Hamilton.

Fernando Alonso est l'un des seuls pilotes à avoir regardé Max Verstappen dans les yeux. Actuellement cinquième du classement pilote avant l'épilogue de la saison, l'Espagnol a signé un retour en grâce chez Aston Martin. Bien qu'âgé de 42 ans et sous contrat jusqu'à fin 2024, Alonso pourrait déjà prolonger son contrat comme l'a révélé son patron Mick Krack. « Si je veux prolonger Alonso ? Je suis surpris de devoir répondre à cette question. Bien entendu, absolument oui. Il n'y a aucune inquiétude à l’idée de proposer un nouveau contrat au pilote le plus âgé de la grille », a déclaré le Team Principal de l'écurie britannique. L'histoire est en marche.

F1 : Hamilton «épuisé», il lâche une annonce inquiétante https://t.co/424HuEgWyz pic.twitter.com/VcRdF9P9cE — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

22 saisons en F1 pour Alonso ?

En 2001, Fernando Alonso disputait sa première saison en Formule 1. 22 ans plus tard, le pilote espagnol est encore là et il ne compte pas partir de si tôt. S'il prolonge jusqu'en 2025, il aura donc disputé 22 saisons dans la catégorie reine, un record absolu qu'il détient déjà. En effet, avec 20 saisons, il devance Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen et leurs 19 saisons. Le seul pilote qui peut encore lui passer devant est Lewis Hamilton. Présent depuis 2007, le Britannique a pris part à 17 saisons en F1 au cours de sa carrière. Toujours en quête de records, celui-ci devrait se refuser au septuple champion du monde.

Verstappen a abdiqué

De son côté, Max Verstappen est parti sur les bonnes bases pour aller chasser Fernando Alonso. A 26 ans, le triple champion du monde compte déjà 10 saisons à son actif. Mais comme il l'a indiqué à plusieurs reprises, il devrait quitter la F1 à l'issue de son contrat avec Red Bull, en 2028. Le record de Fernando Alonso pourrait donc tenir plus longtemps que prévu. Une petite vengeance pour l'Espagnol sur Hamilton qui lui a mené la vie dure chez McLaren.