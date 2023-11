F1 : Verstappen lâche une réponse claire sur un duo avec Hamilton

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs années que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont rivaux lors des Grands Prix de Formule 1. Tandis que le Britannique évolue chez Mercedes, où il a prolongé jusqu’en 2025, le Néerlandais pilote lui une Red Bull, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2028. Et alors que certains fans auraient aimé voir Hamilton et Verstappen faire équipe, pour le triple champion du monde, ça n’a jamais été une possibilité.

En marge du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, un sujet fait actuellement beaucoup parler dans le paddock. Et ce n’est autre que Christian Horner, patron de Red Bull, qui a lâché la bombe, assurant qu’il avait déjà eu plusieurs conversations à propos d’une arrivée de Lewis Hamilton. Une affirmation toutefois démentie par le pilote Mercedes, qui a alors expliqué : « C’est complètement faux, je n’ai pas parlé directement à Christian depuis très, très longtemps. Et de ce que je sais, personne dans mon équipe n’a parlé avec Red Bull pour entamer des discussions ».

« Cela ne marcherait jamais »

On ne devrait donc jamais Lewis Hamilton dans la même écurie que Max Verstappen. Mais pourquoi ? La question a été posée au Néerlandais qui a répondu pour The Telegraph : « Cela ne marcherait jamais ». Relancé sur les raisons de cette position, le triple champion du monde s’est justifié qu’il aurait les mêmes objectifs que Lewis Hamilton : « Exactement. C’est certain qu’on voudrait battre l’autre. Mais je pense que c’est aussi bien qu’on soit dans différente équipe ».

« La chose importante est que nos rivaux soient assez compétitifs »