F1 : Red Bull recale Hamilton et évite un clash avec Verstappen

Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat chez Mercedes, Lewis Hamilton a exploré le marché avant de savoir ce qu'il déciderait pour son avenir. L'entourage du septuple champion du monde aurait notamment sondé Red Bull afin de prendre connaissance de leur position. Mais Christian Horner assure qu'il a rapidement refusé la possibilité d'attirer le Britannique, considérant que son association avec Max Verstappen n'était pas possible. Et la carrière de Lewis Hamilton donne raison au patron de Red Bull.

Le feuilleton n'aura pas été très long, mais l'avenir de Lewis Hamilton a toutefois continué à faire parler ces derniers mois alors que son contrat chez Mercedes arrivait à son terme cette année. Et malgré deux saisons très décevantes sur le plan sportif, le Britannique a décidé de prolonger son contrat au sein de l'écurie qu'il avait rejoint en 2013. Cela ne l'a toutefois pas empêché de prendre la température auprès des autres top team, à commencer par Red Bull comme le raconte Christian Horner.

Horner ne voulait pas d'une cohabitation Hamilton-Verstappen

« Nous avons eu plusieurs conversations au fil des ans au sujet d’une possible arrivée de Lewis. Ils nous ont contacté à plusieurs reprises. Et je peux vous dire que plus récemment, plus tôt dans l’année, une enquête a été menée par son management pour savoir s’il y aurait un quelconque intérêt de notre part. Mais je l’ai souvent dit, je ne vois pas Max et Lewis travailler ensemble. La dynamique ne serait pas bonne. Nous sommes satisfaits à 100% de ce que nous avons », révèle le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'assurer que Lewis Hamilton a également sondé Ferrari : « Il a également rencontré John Elkann. Je pense qu’il y a eu des discussions sérieuses. C’était aux alentours de Monaco (en mai). Il y a eu certainement des conversations, peut-être aussi avec Vasseur. Mais très certainement avec Elkann . » Par conséquent, Christian Horner a décidé de recaler Lewis Hamilton afin d'éviter de l'aligner aux côtés de Max Verstappen. Un duo entre les deux rivaux aurait probablement fait des étincelles. Et Red Bull préfère éviter de gérer une telle situation.

Par le passé, Hamilton est parti au clash avec Alonso et Rosberg

Difficile de ne pas comprendre Christian Horner. Et pour cause, à chaque fois que Lewis Hamilton a été en concurrence avec son coéquipier pour le titre de champion du monde, l'entente au sein de l'écurie a été très compliquée. Ce fut notamment le cas en 2007 pour sa première saison en F1. Alors rookie chez McLaren, Lewis Hamilton doit faire équipe avec Fernando Alonso, transfuge de chez Renault, et qui vient de remporter les deux derniers titres mondiaux. Au volant de la meilleure monoplace du plateau, les deux pilotes vont voir leur relation devenir conflictuelle au fil de la saison et au fur et à mesure que la lutte pour le titre se confirme pour les deux pilotes McLaren. Ce sera finalement Kimi Räikkönen qui profitera de la rivalité entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso pour s'offrir le titre. Le dernier de Ferrari.



Rebelotte en 2016. Arrivé chez Mercedes trois ans plus tôt, Lewis Hamilton retrouve son ami Nico Rosberg avec lequel il s'entend à merveille depuis leurs premiers tours en karting. Mais cette amitié va voler en éclat lorsque l'Allemand va devenir le seul concurrent du Britannique pour le titre. En 2016, Mercedes est intouchable et rapidement, tout le monde comprend que le titre se jouera entre Hamilton et Rosberg. A l'avantage de ce dernier après certaines luttes épiques comme en Espagne lorsque les deux pilotes s'accrocheront dans les premiers virages. Résultat, Nico Rosberg remportera son premier titre avant de prendre sa retraite dans la foulée. Mercedes ne refera plus la même erreur et décide de nommer Valtteri Bottas pour remplacer l'Allemand. Un coéquipier que va adorer Lewis Hamilton. Il faut dire qu'il ne lui aura jamais fait de l'ombre à l'inverse de Fernando Alonso et Nico Rosberg. Red Bull l'a bien compris et refuse donc de prendre le risque d'aligner le septuple champion du monde aux côtés de Max Verstappen. Au grand dam des fans de F1.