F1 : Les vérités de Gasly sur sa relation avec Ocon

Thibault Morlain

Pour remplacer Fernando Alonso, Alpine avait décidé de faire confiance à Pierre Gasly. On a ainsi eu le droit à un duo 100% français puisque l'ex-pilote AlphaTauri a rejoint Esteban Ocon. Une association qui a fait énormément au début de la saison puisque les deux compatriotes étaient loin d'être les meilleurs amis du monde. Comment cela s'est-il alors passé ? Gasly a répondu à la question.

Ça y est, la saison 2023 de Formule 1 s'est achevée. Ce dimanche, c'est, une fois n'est pas coutume, Max Verstappen qui s'est imposé à Abu Dhabi au terme d'une année folle pour le Néerlandais. Pour ce qui est des Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon, coéquipiers chez Alpine, ils ont terminé respectivement à la 11ème et 12ème place du championnat du monde. Les deux pilotes étaient scrutés de très près cette saison. En effet, à l'arrivée de Gasly chez Alpine, ses tensions du passé avec Ocon ont fait énormément parler. Mais visiblement, tout s'est très bien passé entre les deux Français en 2023.

« Globalement ça s'est très bien passé »

Dans des propos accordés à L'Equipe , Pierre Gasly s'est exprimé sur son son année 2023 aux côtés d'Esteban Ocon chez Alpine. Alors qu'on disait que les deux Français étaient loin d'être les meilleurs amis du monde avant leur association, le natif de Rouen a fait savoir : « On a travaillé de manière très professionnelle et très mature. Je savais que personnellement ça ne serait pas simple et qu'il allait falloir voir comment allaient évoluer les choses, mais globalement ça s'est très bien passé ».

« Notre relation reste professionnelle »