F1 : Gasly se lâche sur son calvaire à Las Vegas

Hugo Chirossel

Auteur d’une très bonne séance de qualification, Pierre Gasly avait réussi à se hisser jusqu’à la quatrième place sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas. Mais le Français a finalement terminé 11e et a vu les points lui échapper de peu. Un week-end forcément frustrant pour lui, même si la performance de la monoplace d’Alpine était au rendez-vous.

Alors que Carlos Sainz a écopé d’une pénalité de 10 places, Pierre Gasly, cinquième des qualifications, en avait profité pour partir depuis la quatrième position sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas. Mais la joie du samedi a laissé la place à de la déception dimanche à l’issue de la course. Si Esteban Ocon a réussi une incroyable remontée, de la 16e à la 4e place, Pierre Gasly a chuté jusqu’à la 11e position, à la porte des points.

«C’est toujours frustrant de manquer les points»

« C’était une fin de week-end décevante pour moi et c’est toujours frustrant de manquer les points », a confié Pierre Gasly. « C’est d’autant plus amer que nous étions en lice pour de bons points la majeure partie de la course. De manière générale, la semaine a été très intense. En essais, un gros morceau de mon roulage était concentré sur le test de certains éléments pour 2024, ce qui est un travail important à accomplir. La voiture était vraiment bien aux qualifications et c’était génial de se qualifier en cinquième position, puis de s’aligner en deuxième ligne sur la grille de départ. Notre premier relais a été suffisamment solide pour se maintenir dans le top cinq, mais mon passage en gommes dures a été vraiment difficile. Les pneumatiques ont subi du graining, trop pour rester dans les points . »

«Continuer à apprendre et à appliquer tout ce que nous trouvons dans le but de progresser»