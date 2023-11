F1 : Ocon réalise l’exploit, Alpine n’en revient pas

Arnaud De Kanel

Esteban Ocon a réalisé le gros exploit du week-end à Las Vegas. Parti 16ème, le vainqueur du GP de Hongrie 2021 s'est finalement classé 4ème à l'arrivée au terme d'une remontée sensationnelle. Aussi bien du côté du pilote que de son équipe, on ne s'attendait pas à un tel résultat. Bruno Famin en est le premier surpris.

Personne ne s'y attendait, pas même Esteban Ocon. Quatrième du Grand Prix de Las Vegas, le pilote Alpine nous a gratifié d'un récital de pilotage dimanche. La parfaite gestion de ses pneus a fait toute la différence pour Ocon, enfin épargné par la malchance. « Ça fait du bien, ça fait quatre ou cinq courses, depuis Singapour, qu’on n’a pas de réussite. Aujourd’hui (dimanche), on a pu montrer qu’on a la vitesse, et il fallait que les planètes s’alignent. Elles se sont alignées aujourd’hui, remonter de si loin était inespéré mais on l’a fait », se réjouissait le Normand à l'arrivée. Bruno Famin, le directeur de l'écurie française, a fait part de sa stupéfaction après la performance inattendue de son pilote.

«Il a fait du beau travail pour éviter le chaos du départ»

« Dans l’ensemble, c’était un week-end encourageant pour l’équipe à Las Vegas. Si la journée de vendredi a souri à Pierre avec un effort brillant sur un seul tour en qualifications, c’est Esteban qui a superbement piloté samedi soir pour remonter de la seizième à la quatrième place et marquer douze points. Il a fait du beau travail pour éviter le chaos du départ avant d’enchaîner deux relais bien gérés pour préserver ses pneumatiques et maintenir un rythme compétitif jusqu’à l’arrivée », a déclaré Bruno Famin dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Team Principal intérimaire d'Alpine n'avait pas prévu un tel résultat.

«Nous analyserons attentivement les meilleures performances que prévu»