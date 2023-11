F1 : Red Bull dégaine un «énorme contrat», c’est la stupeur

Arnaud De Kanel

En 2018, Daniel Ricciardo était sur le départ de chez Red Bull. Pour le retenir, l'écurie autrichienne avait employé les gros moyens en lui transmettant un«énorme contrat» proposé par le PDG Dietrich Mateschitz en personne sur les bons conseils de Christian Horner. Or, l'Australien avait déjà donné sa parole à Renault, à la grande stupéfaction du directeur de l'écurie.

En décidant de quitter Red Bull à la fin de la saison 2018, Daniel Ricciardo n'a pas fait le meilleur choix de carrière possible. Pourtant, l'écurie autrichienne voulait le conserver et elle s'était même alignée sur le salaire de Max Verstappen pour ne pas faire de jaloux. Mais contre toute-attente, l'Australien informait Christian Horner de sa décision de rejoindre Renault, une écurie du milieu de peloton. Le Britannique avait alors pensé à une blague de son pilote.

«Il s’agissait d’un énorme contrat»

« Il a fait un test pour nous après la course de Hongrie et il a été dit que Daniel signerait les papiers lundi. Et soudain, le lundi est passé et il était dans la voiture le mardi. Cela a commencé à sentir le roussi, car il s’agissait d’un énorme contrat, on aurait pu penser qu’il aurait été pressé de signer. Il ne l’a pas signé avant de monter dans la voiture le matin, et je me suis dit qu’il le signerait à l’heure du déjeuner, ce qui n’a pas été le cas. Et puis il a dû sortir de la voiture et aller directement à l’aéroport parce qu’il prenait l’avion pour Los Angeles. On m’a dit qu’il m’appellerait quand il serait à Los Angeles. Il m’a appelé et m’a dit ’je viens de descendre de l’avion. J’ai réfléchi pendant le vol en venant ici. Je ne vais pas signer ce contrat. Je vais accepter un autre contrat’. J’ai dit ’wow, ok, est-ce que Mercedes ou Ferrari ont proposé quelque chose ? Et il a répondu ’non, je vais signer pour Renault », a révélé Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto avant de poursuivre.

«J’étais convaincu qu’il se moquait de nous»