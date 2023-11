F1 : «C’est faux» Hamilton dénonce une fake news de Red Bull !

Thomas Bourseau

Max Verstappen et Lewis Hamilton pourraient-ils courir chez la même écurie la saison prochaine, à savoir Red Bull ? Le Team Principal Christian Horner a révélé que l’Anglais l’aurait contacté. Star de Mercedes, Hamilton a démenti en déballant tout sur leur échange.

Team Principal de Red Bull, Christian Horner lâché une bombe dernièrement. En effet, alors que son pilote phare Max Verstappen se bat avec les Mercedes depuis 2019 et avec Lewis Hamilton plus particulièrement en 2021, Horner a tenu à faire savoir que le septuple champion du monde l’avait contacté pour une potentielle collaboration avec Red Bull.

Horner : «Ils nous ont contacté à plusieurs reprises»

« Nous avons eu plusieurs conversations au fil des ans au sujet d’une possible arrivée de Lewis. Ils nous ont contacté à plusieurs reprises. Et je peux vous dire que plus récemment, plus tôt dans l’année, une enquête a été menée par son management pour savoir s’il y aurait un quelconque intérêt de notre part. Mais je l’ai souvent dit, je ne vois pas Max et Lewis travailler ensemble. La dynamique ne serait pas bonne. Nous sommes satisfaits à 100% de ce que nous avons » . a confié Christian Horner, patron de l’écurie autrichienne dans des propos rapportés par Nextgen-auto . Mais qu’en est-il vraiment ? A en croire le principal intéressé, qui a signé un contrat de deux saisons cette année, soit jusqu’à la fin de 2025, ce n’est que foutaise. La vérité est tout autre.

Hamilton dément : «Christian m’a contacté en fait»