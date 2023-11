F1 : Verstappen les a assommés, il dévoile pourquoi

Benjamin Labrousse

Sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive cette saison, Max Verstappen a tout explosé avec 19 victoires en 22 Grand Prix disputés en 2023. Écoeurant pour ses adversaires, le Néerlandais de Red Bull a mis tout le monde d’accord, à commencer par le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur, qui s’est exprimé à propos de « Super Max ».

Au sommet. Une nouvelle fois sacré champion du monde cette saison, Max Verstappen est rentré un peu plus dans l’histoire du sport automobile cette saison. Le pilote âgé de 26 ans détient désormais 54 victoires en carrière, le plaçant à la troisième position des pilotes avec le plus de Grand Prix remportés, derrière Michael Schumacher (91), et Lewis Hamilton (103).

F1 : Hamilton l'affirme, Mercedes est «sous pression» ! https://t.co/1M5VYVgmcS pic.twitter.com/01v2M51XXZ — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

« Il n’a pas fait d’erreur cette année »

Dans des propos relayés par F1Only , le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur a d’ailleurs tenté d’expliquer en quoi Max Verstappen a été supérieur aux autres pilotes cette saison : « Il a fait une méga saison. Il s’est battu avec Checo Perez pendant les deux ou trois premiers Grand Prix, ensuite il était sur une autre planète. De toute évidence, il n’a pas fait d’erreur cette année. Je pense que même lorsqu’il s’est mal qualifié à Djeddah, c’était dû à un problème sur sa voiture. Il était toujours là, prenant toujours de bons départs sans contact » .

« Personne n’a pu le mettre sous pression cette saison »