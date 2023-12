F1 : Hamilton répond à la bombe lâchée par Red Bull

Arnaud De Kanel

La semaine passée, Red Bull, par la voix de son directeur Christian Horner, avait révélé avoir été contactée par Lewis Hamilton avant sa prolongation chez Mercedes. Une sortie qui avait fait l'effet d'une bombe dans le paddock et qui a poussé le pilote britannique à réagir. Pour lui, Horner raconte n'importe quoi.

Lewis Hamilton aurait-il pu quitter Mercedes pour rejoindre Red Bull ? En guerre en public avec l'écurie autrichienne, le pilote britannique aurait pourtant bel et bien sondé l'équipe de Max Verstappen avant qu'il ne prolonge son contrat avec Mercedes d'après Christian Horner. Hamilton tient une toute autre version, certainement pour faire bonne figure devant son employeur actuel à qui il doit beaucoup.



«Ils nous ont contacté à plusieurs reprises»

« Nous avons eu plusieurs conversations au fil des ans au sujet d’une possible arrivée de Lewis. Ils nous ont contacté à plusieurs reprises. Et je peux vous dire que plus récemment, plus tôt dans l’année, une enquête a été menée par son management pour savoir s’il y aurait un quelconque intérêt de notre part. Mais je l’ai souvent dit, je ne vois pas Max et Lewis travailler ensemble. La dynamique ne serait pas bonne. Nous sommes satisfaits à 100% de ce que nous avons », lâchait Christian Horner, le patron de Red Bull, la semaine passée à Abu Dhabi. Face aux nombreuses réactions que cette sortie a suscité, Lewis Hamilton a immédiatement réagi.

«Il n'y a pas de discussions confidentielles»