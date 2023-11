Red Bull pousse un coup de gueule contre la F1

Jean de Teyssière

Au départ, cette saison 2023 devait être constituée de 24 courses. Mais le Grand Prix de Chine a été annulé suite aux restrictions Covid et celui d'Émilie-Romagne à cause de graves intempéries ayant touché la région italienne. Il n'y a donc eu que 22 courses et vu l'état de fatigue des pilotes à la fin de la saison, l'annulation de ces deux Grands Prix semble être bienvenue. Mais en 2024, tout devrait se dérouler comme prévu, avec 24 Grands Prix. Un calendrier quasiment intenable, que Christian Horner, le directeur de Red Bull, n'a pas manqué de souligner aux instances.

La saison de Formule 1 s'est terminée le week-end dernier après le Grand Prix d'Abu Dhabi, remporté une nouvelle fois par Max Verstappen. Le pilote néerlandais a remporté dix-neuf courses sur vingt-deux, record dans l'histoire de la F1. L'an prochain, ce sera une autre paire de manches puisque deux courses se rajouteront au calendrier déjà démentiel que les écuries dénoncent depuis plusieurs semaines.

«Le rythme est assez brutal»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull, explique que : « Le rythme est assez brutal. Nous venons de disputer cinq courses en six semaines. Pour les mécaniciens dans le garage, pour le personnel itinérant, c’est une fin de saison brutale. Bien sûr, c’est un peu accentué par le décalage horaire. Nous avons travaillé dans le fuseau horaire japonais à Vegas, puis nous avons fait 12 heures de décalage pour venir à Abu Dhabi. »

«C’est un point qui a été soulevé avec la Formule 1 et la FIA»