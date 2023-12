F1 : «Il n’est pas mon BFF», une star se lâche sur Verstappen !

Benjamin Labrousse

Alors que la saison 2023 s’est terminée par une victoire de Max Verstappen à Abou Dhabi, cette année aura été marquée par l’ultra domination de Red Bull. Mais alors que les critiques à l’encontre de Sergio Perez ont fusé cette saison, certains voient en Lando Norris (McLaren) un possible remplaçant au Mexicain. S’il s’entend bien avec Verstappen, Norris a toutefois tenu des propos surprenants à l’égard du Néerlandais.

Cela aura été l’une des grosses interrogations de cette deuxième partie de saison. Avec deux victoires en début d’année, Sergio Perez annonçait la couleur : il se battrait avec Max Verstappen pour le titre mondial. Mais rapidement, les performances du Mexicain ont commencé à chuter, ce dernier ayant commis plusieurs erreurs souvent mal perçues par Red Bull. Si bien que de nombreux observateurs imaginaient déjà un certain Lando Norris remplacer Perez aux côtés de Verstappen.

« Je m’entends bien avec Lando parce qu’il est authentique et naturel »

« Il est sous contrat avec McLaren jusqu’en 2025, mais il est sans aucun doute le plus solide parmi les jeunes pilotes. Sa personnalité dynamique s’adapterait également parfaitement chez Red Bull, et il est évident que Max et lui s’entendent bien » , déclarait d’ailleurs Helmut Marko à propos de Lando Norris, également très apprécié de Max Verstappen : « Je m’entends bien avec Lando parce qu’il est authentique et naturel. Il est l’un de mes camarades les plus proches sur la grille. Il est passionné par ce qu’il fait. Je l’ai remarqué dès nos débuts en karting, il était déjà très doué – même si nous n’avons jamais été en compétition directe. Son talent naturel de pilote a toujours été évident » .

« Il n’est pas mon BFF »