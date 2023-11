F1 : Gasly prépare du lourd pour 2024

Thibault Morlain

Après une saison éreintante, les pilotes de Formule 1 vont avoir le droit à un peu de vacances. Suite à la victoire de Max Verstappen à Abu Dhabi, le rendez-vous est maintenant pris en 2024 pour le nouvel exercice. A quoi faut-il alors s'attendre chez Alpine ? Annonçant la couleur pour la saison prochaine, Pierre Gasly a fait certaines promesses.

Max Verstappen et Red Bull auront tout dominé en 2023. Alors que le Néerlandais s'est offert un 3ème titre de champion du monde, l'écurie autrichienne a remporté le classement des constructeurs. Pour ce qui est des Français, alors qu'Esteban Ocon a terminé à la 12ème, Pierre Gasly a lui fini juste devant son coéquipier, 11ème. Quant à l'écurie Alpine, elle s'est classée 6ème, bien loin du Top 5 bouclé par Aston Martin. Il va donc falloir revenir plus fort et mieux armé en 2024 pour espérer faire mieux. Et c'est visiblement ce à quoi s'attèleraient déjà Pierre Gasly et Alpine.

F1 : Les vérités de Gasly sur sa relation avec Ocon https://t.co/GvLh1vMvKd pic.twitter.com/pejElaf0kX — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

« On travaille sérieusement sur nos faiblesses »

Alors que la saison 2023 de Formule 1 vient à peine de se terminer, les esprits sont déjà tournés vers 2024. Dans un entretien accordé à L'Equipe , Pierre Gasly a d'ailleurs annoncé la couleur pour cette nouvelle saison qui se profile. Le pilote Alpine a alors confié : « Personne ne sait ce que vaudra la voiture 2024, mais on travaille sérieusement sur nos faiblesses. On manque entre autres d'appui en ligne droite, de grip sur les virages lents. Une fois qu'on a dit ça, il reste à trouver des solutions, Aston Martin et McLaren y sont arrivés sans que les pilotes l'aient anticipé. C'est imprévisible ces choses-là. À un moment donné, des ingénieurs mettent le doigt sur quelque chose qui débloque de la performance sur l'auto ».

« Tout le monde chez nous pousse fort »