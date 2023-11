F1 : Leclerc peut faire un cadeau à 14M€ à Ferrari

Jean de Teyssière

Dans quelques heures, la saison 2023 de Formule 1 sera terminée et le classement sera désormais officiel. Si la première place, tant pour les constructeurs que les pilotes ne bougera pas, beaucoup de choses peuvent encore se passer à la deuxième place. Mercedes (2ème) et Ferrari (3ème) sont au coude-à-coude pour la place de dauphin, car seulement 4 points les séparent. Et surtout, un écart de 14M€ existe entre ces deux places. Un gain qui ne sera pas seulement financier pour la Scuderia.

Le Grand Prix d'Abu Dhabi donnera son verdict sur la saison 2023 de Formule 1. Max Verstappen partira de la pole position pour tenter de remporter sa 19ème course cette saison, ce qui serait une nouvelle fois un record. Mais l'enjeu sera énorme pour Ferrari et Mercedes, qui se disputeront la deuxième place, avec des enjeux multiples autour de cette place de dauphin.

14M€ de plus pour Ferrari ?

D'après L'Équipe , la deuxième place en Formule 1 pour les constructeurs est très importante étant donné l'écart impressionnant de récompense entre la deuxième et la troisième place. En effet, si Ferrari rattrape ses quatre points et passe devant Mercedes pour devenir dauphin de Red Bull, l'écurie italienne gagnera 14M€ de plus. Une somme très importante, qui servira au développement de la future monoplace de 2024. Au total, le deuxième empochera 120M€ tandis que le troisième ne devra se contenter « que » de 106M€.

Une deuxième place consécutive pour Ferrari ?

Pour le moment, Ferrari semble être le mieux placé pour réussir à forcer le coffre-fort. Charles Leclerc partira de la deuxième place à Abu Dhabi, tandis que George Russell partira quatrième. Derrière, Sergio Pérez n'a réussi que le neuvième temps des qualifications et Lewis Hamilton le onzième. Mais au-delà de l'aspect financier, terminer deuxième du classement des constructeurs permettra à Ferrari de retrouver son rang, derrière Red Bull, intouchable. Déjà deuxième en 2022, la Scuderia conserverait donc sa place, ce qui n'était plus arrivé depuis 2019. De quoi permettre à l'écurie italienne de repartir sur de bonnes bases ensuite pour 2024 ? Réponse à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi.