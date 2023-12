F1 : Verstappen avantagé ? Il lâche une révélation sur Red Bull

Benjamin Labrousse

Champion du monde pour la troisième année consécutive, Max Verstappen a éteint toute la concurrence cette saison. Si au début d’année, son principal adversaire pouvait se nommer Sergio Perez, le Néerlandais n’a fait qu’une bouchée du Mexicain, au point où certains s’interrogeaient sur une possible préférence de Red Bull pour Verstappen. Mais selon Jake Dennis, ce n’est pas le cas.

Impressionnant Max Verstappen. Victorieux de 19 Grands Prix cette saison, le Néerlandais a rapidement plié les débats cette saison. Intouchable, le pilote âgé de 26 ans a tellement performé que son coéquipier Sergio Perez, doté de la même monoplace, a souvent été pointé du doigt pour ses performances insuffisantes compte tenu du niveau de la RB-19. Mais alors que certains pouvaient laisser entendre que cette voiture était spécialement conçue pour la performance de Max Verstappen, le pilote réserviste Jake Dennis a affirmé le contraire.

« La réponse est clairement non »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Jake Dennis s’est exprimé après avoir pu piloter la RB-19 à Abou Dabi : « Évidemment, nous avons eu une saison incroyable, Max en particulier. Il fait quelque chose de spécial au volant. Je pense évidemment que la Red Bull lui convient extrêmement bien. Mais maintenant, je peux dire que je ne suis pas d’accord quand les gens se demandent : « Ces Red Bull sont-elles conçues pour Max ? » La réponse est clairement non. J’ai sauté dans cette F1 le vendredi en Libres et c’était exactement ce que doit faire une voiture de course. Elle fait ce que vous voulez, elle tourne comme il faut, comme au simulateur » .

« C’est au pilote de s’adapter à cela »