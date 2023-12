F1 : Révolution chez Ferrari, c’est un fiasco

Arnaud De Kanel

Après avoir lutté avec Max Verstappen en début de saison, Charles Leclerc avait finalement terminé l'année 2022 loin de son rival. la faute avait été en grande partie rejetée sur Mattia Binotto qui avait donc été évincé par les dirigeants de la Scuderia. La nomination de Frédéric Vasseur n'a finalement rien changé pour Ferrari qui s'est même affaiblie.

La saison de Formule 1 s'est achevée dimanche dernier par une 19ème victoire de Max Verstappen en 2023. Le Néerlandais a fait cavalier seul en tête du championnat alors que Ferrari était pourtant très attendue pour lui disputer le graal. Malgré de gros changements dans son organigramme, la Scuderia est passée au travers. Et au moment de tirer le bilan, le constat est simple : Ferrari a tout simplement régressé par rapport à 2022.

F1 - Schumacher : La grande annonce d’Alpine ! https://t.co/PIjG8nfAI0 pic.twitter.com/zSFiCOCGHa — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Une révolution dans le vent

Des départs en cascade, des arrivées dans tous les sens pour un résultat finalement moins bon que celui réalisé lors de l'exercice précédent. Ferrari avait décidé de faire bouger les choses en changeant considérablement son organigramme. Le changement majeur : l'arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de La Scuderia pour remplacer Mattia Binotto, pointé du doigt pour ses erreurs de stratégie. Deuxième en 2022 avec 554 points, Ferrari s'est classée troisième chez les constructeurs cette année avec 98 unités tandis que ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont respectivement classés 5ème et 7ème. L'écart avec Red Bull s'est même agrandi passant de 205 à 454 points. Cette révolution a donc tourné au fiasco.

«La saison a été décevante»