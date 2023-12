F1 : L'annonce du boss de Ferrari sur l'avenir de Leclerc

Hugo Chirossel

Encore une fois, Ferrari n’aura pas été en mesure de concurrencer Red Bull cette saison. L’écurie italienne a même perdu sa deuxième place de l’année dernière au classement constructeur au profit de Mercedes. Une saison décevante pour la Scuderia, mais John Elkann croit toujours en Charles Leclerc et Carlos Sainz, qu’il souhaite prolonger.

Charles Leclerc va encore devoir patienter. Auteur de six podiums pour aucune victoire, le Monégasque a terminé cinquième au classement des pilotes, loin derrière le triple champion du monde en titre Max Verstappen. Il a même failli être battu par son coéquipier Carlos Sainz, septième avec seulement six points de retard sur Charles Leclerc. Cela n’inquiète pas le patron de la Scuderia John Elkann pour autant, qui a bien l’intention de prolonger les contrats de ses deux pilotes.

F1 : Ferrari lance un avertissement à Red Bull https://t.co/hJycqSUvmb pic.twitter.com/PpS8iQIMFv — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Elkann annonce qu’il veut garder Leclerc et Sainz

« Sainz et Leclerc ? Ils resteront certainement. De notre côté, il y a une volonté totale de continuer avec eux », a confié le président de Ferrari, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . John Elkann a malgré tout avoué que « la saison a été décevante, car nous avons terminé troisièmes du championnat. Mais dans le dernier quart du championnat, nous nous battions sérieusement pour la deuxième place et nous étions également en compétition avec Red Bull et nous avons pris de nombreuses poles . »

«Nous battre pour le titre»