PSG : Le renfort parfait est annoncé à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Gonçalo Ramos est enfin de retour au PSG après plusieurs mois de blessure, et les attentes sont fortes autour du buteur portugais vu l’inefficacité du club de la capitale en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Ramos a d’ailleurs marqué mardi contre Salzbourg, et un ancien attaquant du PSG se frotte les mains avec ce précieux renfort.

Il était attendu au tournant avec le PSG, et il a répondu aux attentes : Gonçalo Ramos a ouvert le score mardi soir en Ligue des Champions face à Salzbourg, contribuant donc au succès convaincant de son équipe dans ce rendez-vous décisif de Ligue des Champions (3-0 score final). De retour après une blessure à la cheville contractée le 16 août dernier au Havre, le buteur portugais est en mesure de régler les soucis offensifs rencontrés par le PSG comme l’indique Laurent Robert dans les colonnes du Parisien, qui voit Ramos comme un renfort parfait.

🔍 Les rumeurs s'intensifient : Marcus Rashford au PSG ? Une réponse à leurs problèmes d'attaque en vue…

➡️ https://t.co/0vBkdMzRae pic.twitter.com/HKXwGwfqm7 — le10sport (@le10sport) December 11, 2024

« C’est le joueur qui a manqué... »

« Paris joue avec des ailiers et des latéraux qui montent et auparavant ils n’avaient pas de solutions. Ramos fait des courses, des appels, des contre-appels, il sait se faire oublier. Il sert beaucoup dans la récupération du ballon, vient se replacer dans le bloc-équipe. On voit que c’est un garçon généreux, c’est tout à son honneur. C’est le joueur qui a manqué dans ce début de saison à Paris », estime l’ancien attaquant passé par le PSG entre 1999 et 2001.

« Ils ont besoin d’un garçon comme lui »

« On voit dans l’organisation qu’ils ont besoin d’un garçon comme lui, un renard dans les surfaces. Quand il était à Benfica, ce n’est pas pour rien qu’il était le meilleur buteur du championnat portugais. Quand il y a des ballons dans la surface, on sait que c’est un danger », poursuit Laurent Robert sur l’apport de Gonçalo Ramos au PSG. Reste à savoir si l'international portugais lui donnera raison dans les semaines à venir...